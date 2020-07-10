محرز يتسبب في تغيير القوانين التحكيمية للفيفا!

أحدث هدف اللاعب الجزائري، رياض محرز، في مرمى ليفربول الإنجليزي الأسبوع الماضي جدلا كبيرا في وسائل الإعلام البريطانية.

وتم رفض هدف شرعي لرياض محرز في مرمى ليفربول بعدما لمست كرته يد زميله فيل فودين بعد سقوطه بالخطأ على الكرة، وهي نفس الحالة لهدف هاري كين في مرمى شيفيلد يونايتد بعدما لمست الكرة يد لوكاس مورا.

هذا وكشف المجلس الدولي لكرة القدم IFAB المختص في تحديد قوانين لعرة كرة القدم، أنه تم تغيير قوانين لمس الكرة باليد بداية من 1 جوان الماضي، إلا أنها لم تطبق بسبب تأجيل المباريات عقب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت IFAB عبر مقال نشره موقع “سكي سبورت”، أن القانون الجديد ينص على أن تسجيل الهدف بعد قطع اللاعب مسافات طويلة أو مراوغة أو تمريرة يعتبر شرعيا حتى ولو كان هناك لمس باليد غير مقصود.