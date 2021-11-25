محرز يتسبّب في أزمة نفسية لنجم البياسجي نيمار

تسبّب الدولي الجزائري رياض محرز في تراجع مستوى نجم البياسجي نيمار بشكل رهيب خلال اللقاء الذي جرى بملعب الإتحاد.

وعرف اللقاء تألق محرز بشكل ملفت للإنتباه أين أختير الأفضل على الإطلاق.

ونقل موقع “قول” أراء المشجّعين عبر الصفحة الرسمية على “التويتر” من مختلف الجنسيات. أين أكّدوا أن قائد “الخضر” تسبب في عقدة للبرازيلي الذي ظهر وهو مركّز كثيرا على ما يفعله رياض طيلة التسعين دقيقة. وتناسى أدواره الهجومية.

كما شهدت المباراة دخول النجمين الجزائري والبرازيلي في مشاحنات لمرّات عديدة، وهو نفس السيناريو الذي حدث في لقاء “حديقة الأمراء” في لقاء الذهاب.

يذكر، أن الجميع إعترف بالمستوى الكبير الي ظهر به رياض. بما فيهم الفرنسيين على رأسهم سمير ناصري وسيدني غوفو، اللذان إنتقدا البرازيلي بشدّة.

طالع ايضا

آشاد المدرب الاسباني بيب غوارديولا بنجمه الدولي الجزائري رياض محرز الذي تألق أمام البياسجي. وقال مدرب مانشستر سيتي الانجليزي عقب المواجهة سهرة اليوم الأربعاء في تصريحات صحفية.

كما أضاف غوارديولا “لقد عانينا بعض الشيئ من غياب دي بروين، لكن محرز وبيرناردو سيلفا قاما بالمطلوب وقدما مباراة كبيرة”. ومن جانب آخر أشاد حساب “السيتي” على “تويتر” بقائد الخضر عندما نشر تغريدة جاء فيها:”رجل المواعيد الكبرى، مباراة كبيرة يا رياض

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp