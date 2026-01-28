محرز يتسلّم جائزة هدف الأسبوع في السعودية

قدّم النجم الجزائري، رياض محرز، مباراة كبيرة رفقة نادي الأهلي السعودي، خلال المواجهة التي جمعته بنادي الاتفاق اليوم الأربعاء. ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

حيث كان وراء الهدف الأول لفريقه بعدما قدّم تمريرة حاسمة أكدت قيمته الفنية العالية وتأثيره الواضح على الميدان.

وشهدت المباراة، التي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، لقطة فنية مميزة من قائد “الخضر”، بإبداعه في ترويض الكرة بـتحكم عالمي نال إعجاب الجماهير والمتابعين. وهي لقطة انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الأداء اللافت الذي بصم عليه طوال أطوار اللقاء.

وتوّج محرز تألقه بنيله جائزة “هدف الأسبوع” عن الجولة الماضية (الـ19)، وهي الجائزة التي تقدمها الرابطة السعودية، ليواصل بذلك حصد الإشادة والاعتراف بمستواه المميز في الدوري السعودي.

وعبّر العديد من المشجعين عن إعجابهم بما قدّمه محرز، حيث كتب أحدهم على منصة “إكس” أن رياض محرز يمتلك قدرة استثنائية على ترويض الكرة مهما كانت صعوبتها، بينما أجمع آخرون على أن نجم الأهلي لا يزال يقدّم لمسات فنية تؤكد مكانته كأحد أفضل اللاعبين العرب.