محرز يتصدر التشكيلة الأساسية للاهلي في مواجهة الحزم

يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الجمعة، رفقة ناديه الأهلي السعودي، فريق الحزم، ضمن دوري روشن السعودي.

وكشفت إدارة الأهلي عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، التشكيلة الأساسية للفريق، والتي ضمت اسم محرز.

ويعول مدرب الأهلي السعودي، على جاهزية نجمه الجزائري، لقاءدة الفريق لتحقيق فوز جديد، وتعزيز رصيدهم من النقاط للارتقاء في ترتيب الدوري.

يذكر أن هذه المبارة التي ستجمع رياض محرز، وناديه الأهلي، بمضيفهم فريق الحزم، تدخل ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن.