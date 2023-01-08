محرز يتصدر التشكيلة الأساسية للسيتي في مواجهة تشيلسي

يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، سهرة اليوم الأحد، رفقة ناديه مانسيتر سيتي، نادي تشيلسي، لحساب كأس الإتحاد.

وكشفت إدارة مانشستر سيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم محرز.

كما يعول المدرب بيب غوارديولا، على الفورمة العالية التي يتواجد عليها قائد الخضر، في سعيه للإطاحة من جديد بتشيلسي.

يذكر أن رياض محرز، منح الفوز لناديه مانشستر سيتي، في مباراتهم الأخيرة أمام تشيلسي، لحساب الدوري الإنجليزي، بتشجيله الهدف الوحيد في المباراة.