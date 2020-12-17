محرز يتصدر التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين الأفارقة لعام 2020

أختير النجم الدولي الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن تشكيلة أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية، لعام 2020.

وكشف الإتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء في كرة القدم “IFFHS”، قائمة أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية، لعام 2020، والتي ضمت اسم رياض محرز.

وتواجد قائد الخضر، في هذه القائمة، إلى جانب ألمع الأسماء الإفريقية، على غرار محمد صلاح، حكيم زياش، ساديو ماني، أوباميونغ، والعديد من الأسماء الأخرى.

ويأتي اختيار رياض محرز، ضمن هذه التشكيلة، نظير ما قدمه رفقة الخضر في كأس أمم إفريقيا 2019، بالإضافة لمردوده رفقة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي.