محرز يتصدر التشكيلة المثالية للدور الـ16 من دوري أبطال آسيا

حظي الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، بالاعتراف، نظير تأقله في الدور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشف موقع “سوفاسكور” المختص في الاحصائيات، تشكيلته المثالية للدور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تصدرها اسم رياض محرز.

كما نال الدولي الجزائري، ونجم الأهلي السعودي، ثاني أفضل تنقيط، ضمن هذه التشكيلة الثمالية، أين تحصل محرز على علامة (9.7).

يذكر أن رياض محرز، أهدى الفوز لناديه الأهلي السعودي، في مباراتهم الأخيرة ضمن دوري أبطال أسيا، بتسجيله هدفين خلال مواجهة نادي الريان.