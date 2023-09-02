محرز يتصدر تشكيلة الأهلي في مواجهة الفتح

يخوض الدولي الجزائري رياض محرز، وناديه الأهلي، مباراة الجولة الخامسة من الدوري السعودي في مواجهة مضيفهم نادي الفتح.

وتواجد رياض محرز، على رأس التشكيلة الأساسية لناديه الهلال، التي ستبدأ هذه المباراة في مواجهة الفتح السعودي.

ويعلق مدرب نادي الهلال، وجماهيره، آمالهم على الدولي الجزائري، للاطاحة برفقاء بمنافسهم، وتحقيق فوز جديد.

يذكر أن رياض محرز، قاد ناديه الهلال لتحقيق الفوز بنتيجة (2-0) في مباراتهم الأخيرة أمام الطائي، بتسجيله هدف، ومنحه تمريرة حاسمة.