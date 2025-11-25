محرز يتصدر سباق جائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في الشرق الأوسط

يواصل النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، جذب الأنظار في سباق جائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في الشرق الأوسط.

بعدما انفرد بالصدارة بتنقيط 34.6، متقدّمًا على عدد من أبرز نجوم الكرة العربية والعالمية، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حلّ ثانيًا برصيد 33.9، فيما جاء السعودي سالم الدوسري ثالثًا بـ 28.8، أما النجم الفرنسي كريم بن زيمة فاحتل المركز الرابع بتنقيط 0.9.

محرز المتألق في آسيا تفوق محرز في الترتيب لم يكن وليد الصدفة، بل يعكس موسمًا مميزًا قدمه مع ناديه الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث قاد فريقه للتتويج باللقب الموسم الماضي، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدورة، بعد مستويات فردية عالية وقيادة واضحة داخل المستطيل الأخضر.

احتلال محرز للمركز الأول على حساب رونالدو والدوسري وبن زيمة يعكس القيمة الفنية الكبيرة للجناح الجزائري، وقدرته على فرض نفسه رغم المنافسة القوية مع لاعبين يتمتعون بشعبية واسعة وقاعدة جماهيرية ضخمة.

ومن المرتقب أن تنتهي يوم الأحد 28 نوفمبر، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في سباق أشبه بـ “النهائي”، خصوصًا مع التقارب الكبير في النقاط بين محرز ومنافسه المباشر كريستيانو رونالدو.

تتويج رياض محرز بجائزة “أفضل لاعب في الشرق الأوسط” سيُضاف دون شك إلى سجله الحافل بالألقاب الفردية والجماعية، وسيؤكد مجددًا مكانته كأحد أبرز اللاعبين العرب في السنوات الأخيرة، وواحد من أكثرهم تأثيرًا على المستوى القاري.