محرز يتصدر عناوين الصحف العالمية !

تصدر “رياض محرز” قائد المنتخب الوطني الجزائري عناوين الصحف العالمية بعد التأهل التاريخي للخضر لنهائي كأس إفريقيا.

وعنونت صحيفة “ماركا”: “مخالفة رائعة من محرز في الدقيقة الـ95 تؤهل محاربو الصحراء لنهائي كأس إفريقيا”.

أما صحيفة “آس” فعنونت: “محرز نجم مانشستر سيتي يقود بلاده لنهائي كأس إفريقيا”.

وصحيفة “الموندو ديبورتيفو” هي الأخرى أشادت بمحرز وعنونت: “هدف عالمي من محرز في الدقيقة الـ95 يؤهل الجزائر لنهائي كأس إفريقيا”.

اما صحيفة “دايلي مايل” فعنونت: “ضربة حرة مثيرة من نجم مانشستر سيتي في الدقيقة الـ95 تؤهل الجزائر لنهائي الكان”.

وصحيفة “الصن” عنونت: “هدف مثير وعالمي من نجم مانشستر سيتي “رياض محرز”، يقود بلاده لنهائي الكان أمام السنغال”.