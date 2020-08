محرز يتصدر قائمة أحسن الممرريين الحاسمين في الشامبينز ليغ

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، المختص في الاحصائيات، عن قائمة أفضل الممريين الحاسمين في رابطة أبطال أوروبا، والتي تصدرها اسم محرز.

ويتقاسم قائد الخضر، صدارة هذه القائمة، مناصفة مع كل من حكيم زياش، مبابي، ليفاندوفسكي، ودي ماريا، برصيد 4 تمريرات لكل منهم.

وتمكن رياض محرز، من الحفاظ على مكانته ضمن هذه القائمة، رغم غيابه عن المواجهة الأخيرة لفريق السيتي، أمام ريال مدريد.

Most assists in the Champions League this season – 4⃣

R. Lewandowski – @FCBayern

A. Di Maria – @PSG_inside

K. Mbappe – @PSG_inside

R. Mahrez – @ManCity

H. Ziyech – @AFCAjax pic.twitter.com/1KKRAMQfEn

— WhoScored.com (@WhoScored) August 9, 2020