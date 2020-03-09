محرز يتصدر قائمة الجزائريين الأكثر مشاركة مع أنديتهم

قبل أسابيع قليلة عن إسدال الستار عن مجريات الدوريات الأوروبية الكبرى والبطولات الخليجية، يتواجد اللاعبين الجزائريين في قمة مستوياتهم بسبب المشاركة المنتظمة مع أنديتهم.

ويتصدر اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز قائمة أكثر اللاعبين الجزائريين مشاركة مع أنديتهم بـ37 مباراة، يليه سعيد بن رحمة مع فريق برينتفورد بـ34 مباراة.

فيما لعب المهاجم الدولي آندي دولور 31 مباراة مع فريق مونبولييه، يتبعه سفيان فيغولي بـ29 مباراة مع فريق غلطة ساراي التركي، ورياض بودبوز بـ29 مباراة.

فيما خاض مهدي عبيد 27 مباراة مع فريق نانت الفرنسي، متبوعا ببغداد بونجاح الذي خاض 28 مباراة مع السد القطري، رفقة زين الدين فرحات، فيما خاض الحارس الدولي أليكسندر أوكيدجة 27 مباراة مع فريق ميتز الفرنسي، ورايس وهاب مبولحي بـ24 مباراة مع فريق الإتفاق السعودي.