محرز يتصدر قائمة السيتي المشاركة في رابطة الأبطال

كشفت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن قائمة لاعبيها المعنيين بالمشاركة في الطبعة المقبلة من رابطة أبطال أوروبا.

ونشر إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في هذه المنافسة، والتي ضمت اسم محرز.

وتواجد الدولي الجزائري، ضمن هذه القائمة التي تضم 21 لاعبا، من خيرة تعداد السيتي، على غرار كانسيلو، دي بروين، خيسوس والبقية.

يذكر أن رياض محرز، نشط رفقة ناديه مانشستر سيتي، نهائي الطبعة الماضية من رابطة الأبطال، أمام نادي تشيلسي المتوج باللقب.