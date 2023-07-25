محرز يتضامن مع ضحايا الحرائق ويثمن الجهود المبذولة في إخماد النيران
بقلم فيصل زيان بوزيان
ثمن نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، الجهود المبذولة من طرف الشعب والجهات الرسمية في مواجهة نيران الحرائق التي إندلعت في عدة ولايات الوطن أمس الإثنين.
ونشر نجم الخضر محرز، عبر حسابه الرسمي عبر تويتر، فيديو يوثق لحظات إندلاع النيران في ولاية بجاية، وكتب رياض:”دعونا نستذكر ونشجع كل من واجه الحرائق في كل المناطق على مستوى الوطن”.
وختم محرز بشكر كل الجهود المبذولة في مجابهة هذه الحرائق بالقول:”شكرا لكم و القوة لكل من يكافح ليل نهار لتفادي المزيد من المأسي”.
Des pensées et du courage à tous ceux qui sont confrontés aux incendies qui ont lieu en ce moment dans notre pays 💔 merci et force à ceux qui luttent jour et nuit pour éviter plus de drames 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 https://t.co/LqYY25fttO
— Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 25, 2023
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