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محرز يتضامن مع نجم المنتخب الدانماركي إيريكسن

الرياضة
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محرز يتضامن مع نجم المنتخب الدانماركي إيريكسن
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز تضامنه مع نجم منتخب الدنمارك، كريستيان ايريكسن، عقب الحادث الخطير الذي تعرض خلال مشاركته في مباراة منتخبه أمام فنلندا.

وغرد رياض محرز، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أين كتب “اريكسن”، مبديا تضامنه مع النجم الدنماركي.

وعلىا غرار قائد الخضر، عبر الدولي الجزائري الآخر أندي ديلور، عن مساندته لايريكسن، من خلال تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتر.

يذكر أن كريتسيان ايريكسن، فقد الوعي، اليوم السبت، خلال مشاركته في مباراة منتخبه الدنمارك، أمام فنلندا، لحساب الجولة الأولى من اليورو، ما استدعى نقله للمستشفى


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