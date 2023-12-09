محرز يتعادل أمام مواطنه سعيود في قمة الدوري السعودي
بقلم عزيز طالبي
تعادل الدولي الجزائري رياض محرز في مباراة اليوم السبت، أمام مواطنه أمير سعيود الذي ينشط لصالح الرائد في قمة الجولة 16 من الدوري السعودي.
و شارك رياض محرز من جانب الأهلي أساسيا، أين قدم مباراة في القمة رغم فشله في التسجيل شأنه شأن أمير سعيود الذي كان رجل اللقاء هو الأخر و قدم ما عليه من جانب الرائد رغم فشله في التهديف.
كما أبدى محرز رضاه التام، لما قدمه رفقة ناديه رغم التعادل السلبي داخل القواعد بملعب “الملك فهد”.
🎥 • رياض محرز بعد نهاية اللقاء . pic.twitter.com/T5wqlYxydB
— شبكة الأهلي (@AFC4NET) December 9, 2023
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