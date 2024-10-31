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الرياضة

محرز يتعرض للعنصرية بالسعودية

بقلم عزيز طالبي
محرز يتعرض للعنصرية بالسعودية
محرز
  • 2027
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تلقى الدولي الجزائري رياض محرز، انتقادات عنصرية مقيتة بعد الخسارة القاسية التي مني بها رفقة نادي الأهلي أمام الإتحاد في الداربي السعودي.

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ممن ينتسبون إلى جماهير نادي الأهلي السعودي،  تعليقات عنصرية وصلت إلى حد وصف بكلمات مشينة ومسيئة.

وواجه مهاجم الخضر استهزاء كبيرا من قبل الأنصار، رغم أنه لم يكن الوحيد المسؤول عن الخسارة القاسية أمام مواطنه حسام عوار. بحكم أن النتائج عامة لا تسير بما خطط له من قبل المدرب الألماني، يايسله.

كما تم تداول فيديو للنجم السابق لمانشستر سيتي، وهو يضيع فرصة بطريقة غير معقولة.

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