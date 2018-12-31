“محرز” يتعرض لحملة “سُخرية” في إنجلترا!

وجد الدولي الجزائري، رياض محرز، نفسه في وضعية لا يُحسد عليها، بعد أدائه المُخيب، في الجولة الماضية لـ”البريميرليغ”، أمام “ساوثامتون”.

وسخر مُحبوا “مانشستر سيتي” من اليساري، بعد الفُرصة السهلة التي ضيعها بعد عمل رائع بطريقة “التيكي تاكا” من بقية زملائه.

ولام الأنصار نجمهم، على حرمانهم من هدف “عالمي”، بسبب عدم جديته وإفتقاده للتركيز اللازم لصناعة الفارق.

وإعتبرت جماهير “السكاي بلوز”، بأن الجناح الطائر، يؤكد من أسبوع لآخر بأنه في أسوأ أحواله، وبأنه لا يستحق اللعب كأساسي.

وفشل إبن “سارسال” في إسترجاع ثقة مُدربه “بيب غوارديولا”، والذي سيُحيله لا محالة على كُرسي الإحتياط في قادم المُباريات.

Seems to slow the play down a lot Mahrez 🤷🏼‍♂️ — Lee Kennedy (@K3nn3dy10) December 30, 2018

Mahrez experiment is seemingly a failure. Mans a ball hog. — Jag Sidious 🦈🌊 (@Jag905) December 30, 2018

Mahrez doesn’t fit this team. He’s a great footballer but his desire to do something special ruins our flow. — Jack Norton (@JackNorton94) December 30, 2018