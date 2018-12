“محرز” يتعرض لحملة “سُخرية” في إنجلترا!

وسخر مُحبوا “مانشستر سيتي” من اليساري، بعد الفُرصة السهلة التي ضيعها بعد عمل رائع بطريقة “التيكي تاكا” من بقية زملائه.

ولام الأنصار نجمهم، على حرمانهم من هدف “عالمي”، بسبب عدم جديته وإفتقاده للتركيز اللازم لصناعة الفارق.

وإعتبرت جماهير “السكاي بلوز”، بأن الجناح الطائر، يؤكد من أسبوع لآخر بأنه في أسوأ أحواله، وبأنه لا يستحق اللعب كأساسي.

وفشل إبن “سارسال” في إسترجاع ثقة مُدربه “بيب غوارديولا”، والذي سيُحيله لا محالة على كُرسي الإحتياط في قادم المُباريات.

Mahrez doesn’t fit this team. He’s a great footballer but his desire to do something special ruins our flow.

I will never be able to forgive Mahrez for ruining that chance. Would have been the best the Premier League had seen.

— Mahrezzi 🇧🇼 (@Mahrezzi) December 30, 2018