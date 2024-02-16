محرز يتعرض لخسارة قاسية رفقة الأهلي في الدوري السعودي

تعرض الدولي الجزائري رياض محرز رفقة فريقه الأهلي السعودي لخسارة قاسية أمام نادي الأخدود بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفشل رياض محرز في قلب الطاولة على نادي الأخدود رغم المستويات الكبيرة التي قدها طيلة التسعين دقيقة، أين تحصل على ضربة جزاء، و نجح في 50 تمريرة إلى جانب صناعته لثلاثة فرصة.

كما نال رياض محرز تنقيطا مميزا بـ 7.8 من 10 من طرف موقع “سوفاسكور” المختص في الإحصائيات والأرقام.

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