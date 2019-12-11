محرز يتعرض لظلم غير مسبوق من غوارديولا!

كشفت الأرقام، من جديد، مدى الظُلم الذي يتعرض له الدولي الجزائري رياض محرز، منذ بداية الموسم الجاري داخل مانشستر سيتي.

وتُوضح الإحصائيات، بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية، ساهم في أهداف أكثر “10” مُقارنة بزميله ومُنافسه في الهجوم رحيم سترلينغ “9”.

واللافت في هذه الأرقام، هو أن نجم منتخب إنجلترا، لعب 653 دقيقة، مُقارنة بقائد الأفناك، مما يُعادل سبع مُباريات ورُبع.

ولقيت هذه الإحصائية، تفاعلا كبيرا من طرف جماهير “السكاي بلوز”، والتي إقتنعت بأن ما يعانيه إبن سارسال غير معقول.

ويُرتقب أن يعود المُتوج بالكان 2019، أن يعود للمُشاركة أساسيا عشية اليوم الأربعاء، خلال مُلاقاة “الستزينس” أمام دينامو زغرب.