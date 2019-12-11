عاجل

محرز يتعرض لظلم غير مسبوق من غوارديولا!

الرياضة
  • -
  • 0
محرز يتعرض لظلم غير مسبوق من غوارديولا!
بقلم إسماعيل عشاش

كشفت الأرقام، من جديد، مدى الظُلم الذي يتعرض له الدولي الجزائري رياض محرز، منذ بداية الموسم الجاري داخل مانشستر سيتي.

وتُوضح الإحصائيات، بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية، ساهم في أهداف أكثر “10” مُقارنة بزميله ومُنافسه في الهجوم رحيم سترلينغ “9”.

واللافت في هذه الأرقام، هو أن نجم منتخب إنجلترا، لعب 653 دقيقة، مُقارنة بقائد الأفناك، مما يُعادل سبع مُباريات ورُبع.

ولقيت هذه الإحصائية، تفاعلا كبيرا من طرف جماهير “السكاي بلوز”، والتي إقتنعت بأن ما يعانيه إبن سارسال غير معقول.

ويُرتقب أن يعود المُتوج بالكان 2019، أن يعود للمُشاركة أساسيا عشية اليوم الأربعاء، خلال مُلاقاة “الستزينس” أمام دينامو زغرب.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=739972

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com