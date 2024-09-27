محرز يتعرض للخسارة الثانية هذا الموسم في السعودية

مُني اللاعب الدولي الجزائري، رياض محرز، رفقة فريقه الأهلي، للهزيمة الثانية هذا الموسم في دوري روشن السعودي.

وشارك لاعب الخضر، محرز، في كامل أطوار هذه المواجهة التي انتهت بانهزام فريقه الأهلي أمام القادسية، بهدف دون رد، في إطار الجولة الخامسة من دوري روشن.

ولم يستطع نجم الخضر، مساعدة فريقه الأهلي، للعودة في نتيجة المباراة، بعد أن تلقى هدفاً من علامة الجزاء في الدقيقة الـ43 من الشوط الأول. ونال رياض محرز، علامة 7.3 بعد أن قدم 36 تمريرة صحيحة في اللقاء.

ولم يقم، محرز، بأي تسديدة على مرمى القادسية، وضيع الكرة في 23 مناسبة. ولحد الآن، لم يستطع، رياض محرز صنع أي هدف أو التسجيل منذ انطلاق الموسم الجديد.

للإشارة، تعرض الأهلي لخسارتين هذا الموسم أمام الفتح و القادسية، كما تعادل مع النصر، وحقق إنتصارين أمام ضمك والعروبة. ويحتل المركز السابع مؤقتا في سلم الترتيب.