محرز يتعرض للخيانة في تصويت الكرة الذهبية !

بالرغم من إحتلال اللاعب الجزائري رياض محرز المرتبة العاشرة في تصويت الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول إلا أن لاعب مانشستر سيتي كان بإمكانه إحتلال أحد المراتب الخمسة الأولى لولا تعرضه للخيانة.

وكشفت مجلة فرانس فوتبول عن تصويت الأفارقة للمراتب الخمسة الأولى والتي غاب عنها الدولي الجزائري رياض محرز بالرغم من تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا مع الخضر.

وصوّت الأفارقة على اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الأول فيما جاء لاعب ليفربول ساديو ماني في المركز الثاني، وفان جيك ثالثا وكريستيانو رونالدو رابعا، فيما جاء اللاعب المصري محمد صلاح في المركز الخامس.

كما طرح التصويت الجزائري على أحسن لاعبي العالم جدلا كبيرا بسبب تفضيله اللاعب السنغالي ساديو ماني على رياض محرز.

تصويت الأفارقة :

التصويت الجزائري :