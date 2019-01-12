محرز يتعرض للخيانة من طرف أبناء بلده !

تعرض اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز لخيانة كبيرة من طرف أبناء بلده خلال عملية التصويت على أحسن لاعب في القارة السمراء.

وشهدت عملية التصويت على أفضل لاعب إفريقي إنحياز العديد من الجزائريين للاعب المصري محمد صلاح على حساب لاعب مانشستر سيتي رياض محرز.

وصوّت المدير الفني السابق توفيق قريشي على اللاعب المصري محمد صلاح، حيث منحه 5 نقاط كاملة مقابل ثلاث نقاط فقط لرياض محرز وأربع نقاط لساديو ماني.

وسار الإعلامي الجزائري عبد القادر برجة على نفس النهج، عندما منح المصري محمد صلاح 5 نقاط، فيما رفض منح أي نقطة للاعب الجزائري رياض محرز، و4 نقاط لساديو ماني.

وكان المدرب الفرنسي لفريق إتحاد العاصمة تيري فروجي أكثر كرما من الجزائريين، حيث منح 5 نقاط كاملة للاعب الجزائري مقابل 4 نقاط لمحمد صلاح، عكس مدرب وفاق سطيف نور الدين زكري الذي منح ثلاث نقاط لمحرز، و5 نقاط لمحمد صلاح.

فيما منح الناخب الوطني جمال بلماضي 5 نقاط للاعبه رياض محرز مقابل 4 نقاط لمحمد صلاح وثلاث نقاط لساديو ماني.