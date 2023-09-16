محرز يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى

نُقل النجم الدولي الجزائري رياض محرز. أمس الجمعة. إلى أحد مستشفيات مدينة جدة السعودية، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وحسب ما كشفته وسائل إعلام سعودية، أمس الجمعة، فإن محرز مهدد بتضييع مواجهة فريقه المقبلة ضد التعاون في الجولة السادسة من دوري روشن السعودية.

ومن جهتها، لم تقدم لحد الساعة إدارة نادي الأهلي السعودية، أي مستجدات بشأن الوضع الصحي للاعبها الجزائري، أو إمكانية مشاركته في مواجهة التعاون.