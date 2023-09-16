محرز يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
بقلم فيصل زيان بوزيان
نُقل النجم الدولي الجزائري رياض محرز. أمس الجمعة. إلى أحد مستشفيات مدينة جدة السعودية، بعد تعرضه لوعكة صحية.
وحسب ما كشفته وسائل إعلام سعودية، أمس الجمعة، فإن محرز مهدد بتضييع مواجهة فريقه المقبلة ضد التعاون في الجولة السادسة من دوري روشن السعودية.
ومن جهتها، لم تقدم لحد الساعة إدارة نادي الأهلي السعودية، أي مستجدات بشأن الوضع الصحي للاعبها الجزائري، أو إمكانية مشاركته في مواجهة التعاون.
#حسن_عبدالقادر | حسب معلوماتي #رياض_محرز لن يشارك أمام #التعاون، وتم نقله قبل قليل لأحد المستشفيات#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/Ig8sUsP82T
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 15, 2023
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