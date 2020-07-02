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محرز يتعرف على موعد مواجهة أرسنال في نصف نهائي كأس الإتحاد

الرياضة
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محرز يتعرف على موعد مواجهة أرسنال في نصف نهائي كأس الإتحاد
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن موعد ومكان، إجراء مباريات نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، والتي سيواجه فيها رياض محرز وناديه مانشستر سيتي، فريق أرسنال.

واختار الإتحاد الإنجليزي، ملعب “ويمبلي”، ليكون مسرحا، لكلتا مبارتي الدوري النصف نهائي لكأس الإتحاد.

وستلعب المباراة الأولى من هذا الدور، يوم السبت 18 جويلية الجاري، والتي ستجمع رفقاء محرز، بنادي أرسنال.

وسيحتضن نفس الملعب “ويمبلي” المباراة الثانية، والتي ستجمع مانشستر سونايتد بتشلسي، لحساب ذات الدور، يوم الأحد 19 جويلية.

وكشف الإتحاد الإنجليزي، أن المتأهلان من هذا الدور، سينشطان نهائي كأس الإتحاد، المقرر في 1 أوت المقبل، بملعب “ويمبلي”.


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