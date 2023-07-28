محرز يتعرف على هوية مدربه الجديد في الأهلي

يتجه نادي الأهلي السعودي، للإعلان عن هوية مدربه الجديد، لقيادة زمام العارضة الفنية تحسبا للموسم المقبل، خلفا للجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني.

وحسب ما ورد في موقع “FOOT MERCATO”، اليوم الجمعة، فإن نادي رابيد سالسبورغ النمساوي، أعلن عن مدربه الألماني ماتياس جيسل، تحسبا للإشراف على العارضة الفنية لفريق الأهلي السعودي.

ومن المنتظر، أن يدرب ماتياس جيسل لاعب المنتخب الوطني رياض محرز، بداية من الموسم المقبل، في إنتظار الإعلان الرسمي عن الصفقتين لإنضمام المدرب واللاعب لصفوف الأهلي.