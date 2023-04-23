محرز يتعرّف على منافسه في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

تعرّف الدولي الجزائري رياض محرز رفقة فريقه مانشستر سيتي على منافسهم في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

و سيواجه رياض محرز ورفقائه مانشستر يونايتد في قمة مثيرة بين العملاقين الإنجليزيين، بعد آن حسم الشياطين الحمر التأهل اليوم الأحد على حساب برايتون.

وانتهت المباراة بين مانشستر يونايتد و برايتون عن طريق ضربات الجزاء ، بعد لقاء مثير وناري.

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