محرز يتغنى بفوز ولفرهامبتون ويتوعد مانشستر يونايتد !!

الرياضة
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محرز يتغنى بفوز ولفرهامبتون ويتوعد مانشستر يونايتد !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تغنى النجم الدولي الجزائري رياض محرز بالفوز الذي حققه فريقه مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون سهرة اليوم الثلاثاء.

محرز قال في تصريحات صحفية عقب المواجهة:”كانت مباراة صعبة، بدأنا بصورة جيدة للغاية وخلقنا الفرص، ولكن لم نتمكن من قتل اللقاء في الشوط الأول”.

وأضاف:”كانت الأمور أصعب في الشوط الثاني، ومع ذلك واصلنا خلق الفرص، وأنهينا المواجهة بصورة جيدة للغاية”.

“في بعض الأحيان يمكن أن تمتلك الكرة بنسبة 90% من الوقت ولا تتمكن من قتل المباراة، ولكن الدقائق العشر الأخيرة كانت جيدة للغاية، نجحنا في التسجيل وإنهاء اللقاء بقوة، وبالتالي نحن سعداء للغاية”.

وختم:”علينا التعامل مع الأمر مباراة بمباراة، اللقاء القادم أمام مانشستر يونايتد، وعلينا الاحتفاظ بالتركيز والفوز بالمواجهة”.


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