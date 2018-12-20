محرز يتفادى الكبار ويريد التتويج بثاني ألقابه مع “السيتي” !

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية التي جرت سهرة أمس الأربعاء بعد تأهل كل من “مانشستر سيتي”، “بيرتون”، “تشيلسي” و”توتنهام” عن مواجهات مثيرة.

حيث سيواجه رفقاء محرز نادي “بيرتون” أين كانت القرعة رحيمة معهم بالنظر للمواجهة الثانية والتي ستجمع بين “السبيرز” و “البلوز”.

وعلى الورق فإن نادي “مانشستر سيتي” الأوفر حظا للمشاركة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وبالتالي يقترب “رياض” من تحقيق ثاني ألقابه مع الفريق، بعد أن توج بالدرع الخيرية في بداية الموسم ضد “تشيلسي”.

يذكر أن مباراة الذهاب ستكون يوم 07 جانفي المقبل والعودة ستجرى يوم 21 جانفي.