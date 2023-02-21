محرز يتفاعل بطريقته مع رسائل التهنئة من نجوم المستديرة

تلقى الدولي الجزائري رياض محرز رسائل تهنئة بالجملة بمناسبة يوم عد ميلاده الذي يصادف اليوم 21 فيفري.

ونشر رياض محرز عدد من الرسائل من نجوم العالم أبرزها رسالة زملائه في الفريق مثل فيل فودن و كيل والكر إلى جانب كانسيلو.

كما تلقى مهاجم المنتخب الوطني رسالة خاصة من قائد منتخب المغرب رومان سايس الذي ترعرع معه في أكاديمية لوهافر الفرنسي.

إلى جانب أمير قراي الذي سبق له و حمل قميص المنتخب الوطني. ليؤكد رياض تفاعله الخاص مع الرسائل التي سترفع حتما من معنوياته.

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