محرز يتفاعل مع الرسائل الوداعية ويؤكد “رقصته الأخيرة” مع الخضر

اختار قائد المنتخب الوطني رياض محرز الردّ بشكل جماعي ومؤثر على الرسائل الوداعية التي خصّه بها زملائه السابقون في المنتخب الوطني إثر تأكيد اعتزاله، معيداً نشر كلماتهم ومؤكداً في الوقت ذاته نهاية مسيرته الدولية بعبارة “الحمد لله”.

وعبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، قام رياض محرز بإعادة نشر الرسائل الوداعية التي وصلته سابقاً من رفقاء دربه في المنتخب على غرار هاريس بلقبلة وفوزي غلام. ومن أبرز تلك المنشورات التي تفاعل معها محرز، ما كتبه الظهير الأيسر السابق فوزي غلام الذي شارك صورة تجمعهما معاً معلقاً: “أخي، يا لها من مسيرة، ويا له من فخر أنني كنت إلى جانبك في المنتخب.. شكراً على كل ما قدمته للقميص الجزائري، استمتع بهذا الاعتزال فقد استحقته تماماً”.

كما أعاد محرز نشر رسالة لاعب خط الوسط هاريس بلقبلة المرفقة بصورة جماعية للمنتخب، والتي جاء فيها: “كل الاحترام والتقدير لما قدمته لهذه التشكيلة الوطنية”. رد محرز على هذه المنشورات جاء كرسالة شكر وتقدير متبادلة تؤكد الروح العالية التي ميزت هذا الجيل الذهبي.

ولم يكتفِ محرز بالرد على زملائه فحسب، بل توّج هذه السلسلة من التفاعلات الوداعية بنشر تصميم خاص به يوثق محطته التاريخية الأخيرة مع “الخضر”. وحمل التصميم صورة له بقميص المنتخب الوطني وهو يرتدي شارة القيادة، مصحوبة بعقود عريضة تحمل تلاعباً بالكلمات: “THE LAST DZNCE” (الرقصة الأخيرة)، مدمجاً فيها رمز الجزائر “DZ”.

وقد علّق النجم رياض على هذا المنشور بعبارة مقتضبة ومؤثرة بالإنجليزية: “Al Hamdulillah for everything” (الحمد لله على كل شيء)، ليسدل الستار بشكل شبه رسمي على مسيرة دولية حافلة بالبطولات والإنجازات، أبرزها التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019.