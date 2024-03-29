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الرياضة

محرز يتفوق على رونالدو في الدوري السعودي

بقلم عزيز طالبي
محرز يتفوق على رونالدو في الدوري السعودي
محرز
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حطم الدولي الجزائري رياض محرز رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي كأكثر لاعب صناعة للأهداف هذا الموسم.

وحقق رياض محرز 10 تمريرات حاسمة، رفقة ناديه الأهلي السعودي متفوقا على كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي بـ 9 تمريرات حاسمة، في حين يملك اللاعب ميدران 9 تمريرات حاسمة.

كما تحصل محرز عل تنقيط ممتاز في مباراة فريقه الأهلي أمام الاتفاق الذي وصل إلى 8 من 10 بفضل المستوى الكبير الذي قدمه.

وكان النجم السابق لمانشستر سيتي قد صنع الهدفين لفريقه في المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل بهدفين في كل شبكة.

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