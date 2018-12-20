محرز يتفوق على “ساني” ونجوم عالمية كبيرة في قائمة أفضل 100 لاعب في العالم !

كشفت مجلة “فور فور تو” البريطانية، عن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2018، وضمت القائمة تواجد الجزائري “رياض محرز”.

حيث احتل نجم “مانشستر سيتي” المركز الـ 72 عالميا متفوقا على نجوم عالمية على غرار “تيبو كورتوا” حارس “ريال مدريد” الذي احتل المركز 76 و “نبيل فقير” نجم “ليون” المركز 90، بالإضافة إلى “ليروي ساني” صاحب المركز الـ79.

وفسرت المجلة “البريطانية” تراجع أداء محرز في بداية العام بسبب فشله في الانضمام لمانشستر سيتي قبل أن ينهي موسمه مع ليستر بأفضل طريقة ممكنة.

كما أشادت بفترته مع “مانشستر سيتي” خاصة وأن لمسته ظهرته في تشكيلة “بيب غوارديولا”، وهو الذي يعتبر أفضل ممرر في دوري الأبطال.