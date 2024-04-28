محرز يتفوق على كريستيانو

تفوق الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في قائمة خاصة بدوري “روشن” السعودي.

ونشر مؤشر “سوفا سكور” المختص في الأرقام والإحصاء. قائمة اللاعبين الذين وصلوا لـ +10 “أسيست” في دوري روشن، وجاء محرز في الصدارة.

وبصم قائد على الخضر، على 11 تمريرة حاسمة رفقة الأهلي هذا الموسم، متبوعا بكل من كريستيانو رونالدو نجم النصر وروبن نيفيز لاعب الهلال وألفارو ميدران، لاعب الاتفاق بـ 10 تمريرات لكل منهم.