محرز يتفوق على نجوم البريميرليغ

الرياضة
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محرز يتفوق على نجوم البريميرليغ
بقلم أمير بهلول

كشف موقع “سكاي سبورت” عن أفضل اللاعبين في آخر 5 مباريات في الدوري الانجليزي حيث تفوق رياض محرز على كل نجوم الدوري.

فاحتل محرز المركز الأول كأفضل اللاعبين وأكثرهم فعالية في آخر 5 مباريات متفوقا على دي بروين ودافيد سيلفا.

وجاء هذا، بعد التألق الكبير لرياض في آخر المباريات سواء بالأهداف التي سجلها أو بالتمريرات الحاسمة التي قدمها.

كما أن هذا التصنيف ينص على مراعات 32 معيار من بينها الأهداف المسجلة والتمريرات والتسديدات وغيرها.

يذكر أن رياض سجل 3 أهداف في آخر 4 مباريات رفقة الفوكسيس و عادل أرقام الموسم الماضي.

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