محرز يتقدم التشكيلة الأساسية للسيتي في مواجهة توتنهام

يخوض الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الأحد، تحد جديد رفقة ناديه مانشستر سيتي، في مواجهة مضيفهم توتنهام لحساب البريمرليغ.

وسجل رياض محرز، تواجده ضمن التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، والتي يتخوض مواجهة توتنهام ضمن الجولة الـ22 من البريمرليغ.

كما يعول مدرب السيتي بيب غوارديولا، على الفورمة العالية التي يتواجد عليهها قائد الخضر، في سعيه للإطاحة بمضيفهم.