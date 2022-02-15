محرز يتلقى أخبارا سارة قبل الموعد الهام

رشّح موقع “هوسكورد” المتخصّص مشاركة الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا في لقاء اليوم أمام سبورتينغ لشبونة.

وقال إنّ قائد الخضر سيشارك أساسيا في هجوم السيتيزنس رفقة كل من فودين وسترلينغ.

ويلتقي محرز أشبال رون اموريم، بملعب “خوسيه ألفالارادي” في الدور الـ 16 من رابطة الأبطال.

في انتظار القرار الرسمي من قبل مدرب السيتي بيب غوادريولا الذي أكّد ثقته المطلقة في الدولي الجزائري، بعد العودة القوية في آخر الجولات.

كما قال المصدر، إن السيتي سيفقد خدمات كل من وولكر، غريليش وخيسوس.