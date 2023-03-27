محرز يتلقى أخبارا سارة من انجلترا

تلقى قائد الخضر، رياض محرز، أخبار سارة قادمة من انجلترا، تتحدث عن عودته الوشيكة إلى التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وكشفت موقع “مانشستر إيفينينغ نيوز” الانجليزي، اليوم الاثنين، بأن فيل فودين، منافس محرز على مكانة أساسية في المان سيتي سيخضع لعملية جراحية، من أجل استئصال الزائدة الدودية خلال تواجده في تربص المنتخب الانجليزي.

وتوقع ذات المصدر، غياب فودين، عن الميادين لـ 3 أسابيع على أقل تقدير. الأمل الذي يفتح أبواب عودة محرز، إلى مخططات بيب غوارديولا. على مصراعيه، على اعتبار أن الاسباني لا يملك خيارا أفضل حاليا.

مبرزا بأن محرز. هو البديل المنطقي الذي لم يرتكب أي خطأ ولكنه يجد نفسه دائما على كرسي البدلاء بسبب تألق فودين.

يذكر أن محرز. تحول إلى لاعب احتياطي في اللقاءات الأخيرة. بعدما نجح فودين، في الإطاحة به من التشكيلة الأساسية، واكتفى الدولي الجزائري، بجمع 18 دقيقة فقط في آخر 3 لقاءات مع “السيتيزن” في البريميرليغ.