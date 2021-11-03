محرز يتلقى أخبارا سارة

تلقى الدولي الجزائري، رياض محرز، أخبارا سارة، بعدما إتفقت معظم وسائل الإعلام البريطانية، على أنه سيعود للعب أساسيا مع السيتي.

وأكدت جريدة “ليكيب” الفرنسية، هي الأخرى، بأن رياض محرز سيكون متواجدا منذ البداية أمام كلوب بروج، في رابطة الأبطال الأوروبية.

ويحتل رياض محرز، حاليا، صدارة ترتيب هدافي “السكاي بلوز”، منذ بداية الموسم الجاري، بزيارته الشباك في سبع مُناسبات كاملة.

هذا واكتفى صاحب القدم اليُسرى السحرية، بالظهور المُستقر في “التشامبيزليغ”، ولكن دون أن تتحسن أوضاعه في البريميرليغ.

وسيكون قائد منتخب الجزائر، أمام إلزامية إثبات نفسه، عندما تتاح له الفُرصة، من أجل فرض نفسه على الفيلسوف

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كشف بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشسر سيتي، بأن علاقته مع الدولي الجزائري، رياض محرز، في أفضل حال، وذلك بعد حادثة الصُراخ عليه.

وتحدث التقني الإسباني بخصوص الجناح الطائر قائلا:”رياض يعلم بأني طلبت منه ومن غريليش القيام بدور مُعين ما بين الشوطين، ولكنهما لم يلتزما به”.

وواصل:”أنا أحب رياض كثيرا، هو يتقبل كل شيء، ومُستعد دائما لتحمل مسؤوليته، وهذا أمر أحبذه كثيرا في شخصيته، وأظهره العام الماضي أمام بوروسيا دورتموند”.

غوارديولا يضع النقاط على الحروف مع محرز

وضع بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، النقاط على الحروف مع الدولي الجزائري، رياض محرز، بخصوص وضعيته الحالية وعدم نيله لفُرصة اللعب.

وكشفت جريدة “مانشستر إيفنينغ نيوز”، بأن الجناح الطائر لن يسترجع ثقة “الفيلسوف” سوى في حالة، استفاقته والقيام بمجهودات أكبر.

وأوضح ذات المصدر، بأن رياض محرز يتواجد في نفس وضعية زميله رحيم ستيرلينغ، والذي يعاني هو الآخر من نفس الوضعية.

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