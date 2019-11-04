محرز يتلقى أخبارا سارة!

تحصل الدولي الجزائري رياض محرز، على خبر سار، قد يكون سببا في تحوله لعنصر أساسي بصفة مُستمرة داخل مانشستر سيتي.

وكشفت “سكاي سبورتس”، بأن “الستيزنس” إقترحوا على “الميرينغي” مُقايضة بين رحيم ستيرلينغ وغاريث بايل، مع إضافة قيمة 70 مليون أورو.

وفي حالة تجسد الصفقة، فإن إبن سارسال سيجد الطريق مفتوحا، للعب بشكل مُنتظم نظرا لتراجع مُستوى بايل في السنوات الماضية.

يُذكر بأن ستيرلينغ، من أبرز مُنافسي اليساري الساحر في القاطرة الأمامية، وسيكون رحيله أحسن خبر بالنسبة له حاليا.

ويأتي الخبر، في وقت يعيش فيه قائد الخضر أوقاتا عصيبة، ما بين عدم نيله ثقة غوارديولا والشائعات التي تُلاحق زوجته.