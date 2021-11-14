محرز يتلقى أخبار سارة ..السيتي سيتخلّص من منافسه

يملك قائد الخضر رياض محرز فرصة حقيقية للعودة للعب مباريات مانيشيستر سيتي بشكل أساسي. خلال عودته إلى بريطانيا الأربعاء المقبل.

كما أجمعت وسائل الإعلام الإنجليزية على قرب إنتقال منافسه رحيم ستيرلينغ إلى برشلونة الإسباني خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر، أن رياض يعاني كثيرا من منافسة ستيرلينغ على المكانة الأساسية. أين يفضّل المدرب غوارديولا “الفيلسوف” إشراك الدولي الإنجليزي حتى في أسوء حالاته.

كما أن فلسفة التقني الإسباني أثّرت كثيرا على مردود الجزائري الذي يصارع على الإحتفاظ بنجوميته.

يذكر أن صحيفة “ميرور” قالت أن السيتي لا يمانع ستيرلينغ إلى برشلونة مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

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كشف مسؤول من التلفزيون العمومي عن هوية القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الوطني أمام بوركينافسو يوم الثلاثاء المقبل.

كما قال ذات المصدر أن المباراة ستنقل عبر قناة الأرضية والقناة الشبابية بداية من الساعة الخامسة مساءا بالتوقيت الجزائري. كما ستكون تغطية مباشرة من الحدث عبر موفدين من التلفزيون العمومي.

ومن المنتظر، أن يقوم التلفزيوني العمومي بعمله في إريحية كبيرة بحكم أن المباراة ستلعب داخل القواعد. عكس مباراة جيبوتي التي حدثت فيها العديد من الأخطاء التقنية بالقاهرة.

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