محرز يتلقى التهاني بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ34

تلقى الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الجمعة، التهاني بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ 34، الذي صادف اليوم 21 فيفري.

وتلقى رياض محرز رسائل عبر صفحته الرسمية على إنستغرام من قبل لاعبين سبق لهم اللعب بجانبه، مثل جاك غريليتش الذي دافع عن ألوان مانشستر سيتي. ومواطنه وزميله في المنتخب الوطني السعيد بن رحمة.

كما هنأه زميله في الأهلي السعودي، فرانك كيسيه، و عدد من الأندية على غرار فريقه السابق مانشستر سيتي. وليستر سيتي الذي سبق له أن قاده للتتويج بـ البريميرليغ في موسم خرافي.

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