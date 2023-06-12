محرز يتلقى التهاني من لاعبي الخضر نظير تتويجه برابطة الأبطال

تلقى الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، التهاني من زملائه في الخضر، نظير تتويجه برابطة أبطال أوروبا.

ونشر محرز، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” صورة جديدة له ظهر فيها حاملا كأس رابطة الأبطال.

كما حظي قائد الخضر، بتفاعل كبير من محبيه، بالإضافة لبعض الدوليين الجزائريين، على غرار بغداد بونجاح، وفريد بولاية، اللذان قاما بتهنئته على هذا التتويج.

يذكر أن رياض محرز، يعد ثاني لاعب جزائري يتوج برابطة أبطال أوروبا، بعد الأسطورة رابح ماجر.