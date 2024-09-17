محرز يتلقى انتقادات بالجملة في السعودية !

تعرض الدولي الجزائري رياض محرز لانتقادات بالجملة من قبل الإعلام السعودي ورواد منصة “إكس”. عقب تضييعه ضربة جزاء جديدة رفقة ناديه الأهلي السعودي.

و كتب عدد من الإعلاميين المختصين في الرياضة والمشاهير في السعودية، عددا من التعليقات تطالب من رياض محرز ترك ركلات الجزاء لزميله فرانك كيسي.

ورغم قيادة قائد الخضر فريقه الأهلي، لفوز بهدف نظيف، أمام نادي برسوبوليس الايراني. إلا أنه لم يسلم من الانتقادات الكبيرة التي طالته. وضيّع النجم السابق لمانشستر سيتي ركلة جزاء في الدقيقة 57، من الشوط الثاني. قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة 76.

كما نال رياض علامة 6.6 من هذه المباراة، فيما نال مواطنه الكسيس قندوز من جانب النادي الإيراني علامة 7.5 من 10.