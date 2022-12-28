محرز يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة ليدز في “البريرليغ”

طالب جمهور مانشستر سيتي من المدرب بيب غوارديولا بإشراك الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا أمام ليدز. التي ستلعب اليوم ضمن الجولة 17 من البريمرليغ.

كما ضغط جمهور “السيتيزنس” على المدرب “الفيلسوف” للاعتماد على قائد الخضر أساسيا بعد تألقه في مباراة ليفربول الماضية.

و أكّد موقع “مانشستر سيتي إيفينيغ” اليوم أن المدرب غوارديولا يتلقى ضغطا كبيرا من قبل الجماهير حتى يعتمد على “الفنّان” سيما وان الأخير عاد إلى مستواه بشكل تدريجي.

كما وضع المصدر المقرب من إدارة “السيتيزنس” التشكيلة الافتراضية. قبل ساعات من المواجهة القوية التي يسعى من خلالها “السيتيزنس” الفوز بها و الضغط على الرائد ارسنال.

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