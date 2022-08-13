محرز يتلقى رسالة دعم من قبل الفاف

نشرت الفاف صورا للدولي الجزائري رياض محرز بقميص المنتخب الوطني بمثابة رسالة دعم له عقب تواجده في قائمة فرانس فوتبول. لجائزة أفضل لاعب العالم.

وعبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك، قالت هيئة الرئيس جهيد زفيزف :”نجم المنتخب الوطني، رياض محرز ضمن قائمة المرشين لنيل جائزة الكرة الذهبية العالمية”.

كما أضاف “تمنوا حظا موفقا لرياض”.

يذكر، ان نجم مانشسستر سيتي ينافس عدد من النجوم على غرار بن زيمة وليفاندوفكسي على الجائزة التي تمنحها “فرانس فوتبول”.

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