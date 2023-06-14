محرز يتلقى عرضا رسميا من الملكي ومانشستر سيتي يرد

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عن تلقي الدولي الجزائري رياض محرز عرضا رسميا من النادي الملكي.

وقال فابريزيو رومانو في خبره الذي وصفه بـ “الحصري”، إن نادي الأهلي السعودي تقدّم بعرض رسمي لضم محرز، بعدما دخلوا في مفاوضات مع فريقه مانشستر سيتي.

ومن جهته، قابلت إدارة السيتيزنس عرض الفريق السعودي الملقب بـ “الملكي” من طرف الجماهير بالقبول بشرط الاتفاق على الجانب المالي.

كما نفى فابريزيو رومانو، تلقي “الفنان” عرض من فريق إتحاد جدة السعودي، وأضاف أن الأهلي هو من تقدم بعرض رسمي وسيلعب الورقة المادية التي قد تكون كافية لرؤية محرز في دوري “روشن” السعودي.

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