محرز يتوج بثاني لقب مع السيتي هذا الموسم

ظفر الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، بلقب جديد، مع ناديه مانشستر سيتي، بفوزهم في نهائي كأس الاتحاد، على حساب مانشستر بونايتد.

وأنهى السيتي الشوط الأول من هذه المبارة بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، قبل أن يسجل غوندوغان هدف الفوز خلال الشوط الثاني.

وشهدت هذه المباراة بقاء رياض محرز، هداف الفريق في هذه المنافسة بخمسة أهداف، على دكة البدلاء، بالنظر للخيارات الفنية لمدربه بيب غوارديولا.

وبهذا توج رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي، بثاني لقب لهم هذا الموسم، بعد احرازهم لقب البطولة.