محرز يتوج بجائزة لاعب الشهر في السيتي

أختير الدولي الجزائري رياض محرز، كأفضل لاعب عن شهر ديسمبر المنصرم، ضمن تشكيلة ناديه مانشيستر سيتي الإنجليزي.

كما كشف الحساب الرسمي للسيتي، على “تويتر”، عن اختيار نجمه الجزائري محرز، كأفضل لاعب في الفريق عن شهر ديسمبر.

وأرفقت إدارة النادي الإنجليزي، تغريدتها بصورة لقائد الخضر، كما أتاحت لأنصار الفريق إمكانية الفوز بقميص اللاعب الذي يحمل توقيعه.

كما جاء تتويج رياض محرز بهذه الجائزة، تزامنا مع تواجده رفقة المنتخب الوطني بالكاميرون، للدفاع عن لقبهم الإفريقي بكان 2021.

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وعلق النجم الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الأحد على واقعة تدافع التلاميذ الكاميرونيين من أجل الاقتراب منه قبل مواجهة سيراليون.

لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي أعاد نشر الفيديو الحصري لقناة النهار على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويظهر الفيديو تدافع التلاميذ الكاميرونيين أمام فندق الخضر بدوالا من أجل التقاط صور تذكارية مع الساحر الجزائري.

وعبر محرز من خلال اعادة نشر الفيديو عن سعادته وفخره بهذا الحب، مُرفقا المنشور بعبارة:”بوركتم”.

ووجه قائد المنتخب الوطني الجزائري “رياض محرز” رسالة للشعب الجزائري بعد تعثر الخضر أمام سيراليون.

نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي نشر صور المواجهة التي جرت ظهر اليوم الثلاثاء.

وأرفق محرز الصور التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” بعبارة.

“لم تكن البداية التي أردناها ولكننا نعلم أنه يمكننا أن نفعل ما هو أفضل.. تحيا الجزائر”.