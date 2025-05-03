محرز يتوج بلقب رابطة أبطال النخبة مع ناديه الأهلي

تُوّج الدولي الجزائرين رياض محرز، اليوم السبت، بأول ألقابه مع ناديه الأهلي السعودي، رابطة أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز المستحق أمام كوازاكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

في المباراة التي إحتضنها ملعب “الملك عبد الله” بالعاصمة جدة.

وشارك محرز أساسيًا في هذا اللقاء الهام، وامتدت مشاركته حتى الدقيقة 95+ من الوقت البديل. حيث قدّم أداءً جيدًا نال على إثره تنقيط 7.4، بفضل تحركاته الذكية ومساهماته في بناء الهجمات.

ليضيف نجم الخضر في رصيده لقبا قاريا جديدا، وهذه المرة في القارة الآسياوية. بعد أن سبق له التتويج بلقب رابطة أبطال أوروبا مع المان سيتي موسم 2022.2023.